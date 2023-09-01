В Киеве ограничат движение возле станции метро "Берестейская" на пять дней

Ограничение движения будет длиться:

в направлении на выезд из Киева - с 21:00 1 сентября до 05:00 2 сентября и с 21:00 2 сентября до 05:00 3 сентября;

в направлении центра города - с 21:00 3 сентября до 05:00 4 сентября и с 21:00 4 сентября до 05:00 5 сентября.

Ограничение движения в Киеве

Напомним, в столице все еще ограничено движение на мосту через реку Десенка из-за нового этапа ремонта. Коммунальщики предупреждали об ограничении движения с 27 июня по 15 сентября.

Также отметим, что из-за жары в столице часто вводят ограничения на движение тяжеловесного транспорта.

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