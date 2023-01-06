UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві обіцяють відключати світло чітко за графіками на вихідних

Фото: у Києві обіцяють відключати світло чітко за графіками на вихідних (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зазвичай вихідні у Києві могли проходити майже без відключень світла, проте у зв'язку з похолоданням енергетики вимушені вдаватися до планових графіків відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.

Він зазначив, що зазвичай на вихідних енергетики можуть подавати більше електроенергії для споживання. Ці вихідні також не мали стати виключенням, але проте на декілька днів прогнозують значне похолодання.

"Я вже говорив: кожні -5 градусів на вулиці - це +250 МВт до споживання. А зараз обсяги, які надаються населенню, взагалі не дають змоги розігнатися і розраховувати на якісь додаткові мегавати. Тому на вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними", - зазначив Коваленко.

При цьому він додав, що через морози можуть ставатися і локальні аварії. З огляду на це він закликає українців бути уважними та обережно використовувати електроприлади і не вмикайте в розетку все одразу.

Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії продовжує зростати через поступове зниження температури.

Окрім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці мають бути готовими до аварійних відключень світла, оскільки окупанти можуть завдати нових ракетних ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світлаЕлектроенергіяКиїв