В Україні продовжує зростати споживання електроенергії через зниження температури

Станом на 11:00 6 січня споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури повітря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Зазначається, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх регіонів доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

Так, вчора через перевищення лімітів у більшості регіонів вводились аварійні відключення.

Також повідомляється, що наразі у нічний час електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

При цьому вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не може покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію росіянами низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.

У зв'язку з цим українців просять розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.