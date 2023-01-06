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В Киеве обещают отключать свет четко по графикам на выходных

Фото: в Киеве обещают отключать свет четко по графикам на выходных (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Обычно выходные в Киеве могли проходить почти без отключений света, однако в связи с похолоданием энергетики вынуждены прибегать к плановым графикам отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко

Он отметил, что обычно в выходные энергетики могут подавать больше электроэнергии для потребления. Эти выходные также не должны стать исключением, однако на несколько дней прогнозируют значительное похолодание.

"Я уже говорил: каждые -5 градусов на улице - это +250 МВт до потребления. А сейчас объемы, которые предоставляются населению, вообще не позволяют разогнаться и рассчитывать на какие-то дополнительные мегаватты. Поэтому на выходных, вероятнее всего, отключения будут четко за графиком, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными", - отметил Коваленко.

При этом он добавил, что из-за морозов могут случаться и локальные аварии. Учитывая это, он призывает украинцев быть внимательными и осторожно использовать электроприборы и не включайте в розетку все сразу.

Напомним, сегодня в "Укрэнерго" отметили, что потребление электроэнергии продолжает расти из-за постепенного снижения температуры.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям света, поскольку оккупанты могут нанести новые ракетные удары.

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відключеня світлаЭлектроэнергияКиев