У Києві нова серія вибухів через ракетну атаку, горить багатоповерхівка

Комбінована атака РФ

Російські терористи в ніч на 23 червня атакували Київ та Київську область великою кількістю ударних дронів, а також балістичними ракетами.

Спочатку столицю масовано атакували десятки "Шахедів".

Згодом близько 02:30 ночі, у місті пролунали потужні вибухи через удари балістикою.

У столиці пошкоджені будинки, автомобілі, а також станція метро Святошим і прилегла територія. Є постраждалі серед населення.

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