В Киеве новая серия взрывов из-за ракетной атаки, горит многоэтажка

В 03:51 военные сообщили о приближении скоростных целей из Черниговской курсом на Киевскую область.

Через несколько минут ракеты зашли в воздушное пространство Киевской области и двигались в направлении столицы.

Около 04:00 в столице прозвучала серия взрывов со звуком треска, характерным для кассетных боеприпасов.

В 04:21 в КГВА сообщили, что в Шевченковском районе горит многоквартирный дом. Информация о пострадавших устанавливается.

Также в Подольском районе в результате атаки произошло возгорание автомобиля и вспыхнул пожар в нежилом здании.