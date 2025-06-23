В Киеве новая серия взрывов из-за ракетной атаки, горит многоэтажка

В Киеве прогремели мощные взрывы из-за атаки российских крылатых ракет. В одном из районов горит многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Воздушные силы ВСУ и председателя КМВА Тимура Ткаченко.
В 03:51 военные сообщили о приближении скоростных целей из Черниговской курсом на Киевскую область.
Через несколько минут ракеты зашли в воздушное пространство Киевской области и двигались в направлении столицы.
Около 04:00 в столице прозвучала серия взрывов со звуком треска, характерным для кассетных боеприпасов.
В 04:21 в КГВА сообщили, что в Шевченковском районе горит многоквартирный дом. Информация о пострадавших устанавливается.
Также в Подольском районе в результате атаки произошло возгорание автомобиля и вспыхнул пожар в нежилом здании.
Российские террористы в ночь на 23 июня атаковали Киев и Киевскую область большим количеством ударных дронов, а также баллистическими ракетами.
Сначала столицу массированно атаковали десятки "Шахедов".
Впоследствии около 02:30 ночи, в городе прогремели мощные взрывы из-за ударов баллистикой.
В столице повреждены дома, автомобили, а также станция метро Святошим и прилегающая территория. Есть пострадавшие среди населения.
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