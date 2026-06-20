У Києві через масові заходи зачинять дві станції метро та змінять маршрути транспорту

У Києві в неділю, 21 червня, вносяться суттєві зміни в роботу міського громадського транспорту. Обмеження та зміна схем руху пов'язані з проведенням публічних заходів у центральній частині столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Через проведення масових заходів у першій половині дня неділі буде тимчасово змінено режим роботи двох станцій підземки:

Станції метро: "Площа Українських Героїв" та "Палац спорту", а також пересадковий вузол між ними будуть повністю зачинені для пасажирів.

Режим руху: обмеження діятимуть від самого початку роботи метрополітену і до фактичного завершення заходів. У цей період поїзди слідуватимуть повз вказані станції без зупинки.

Зміни торкнуться також низки популярних маршрутів комунального наземного транспорту. Вони курсуватимуть за зміненими схемами від початку руху і орієнтовно до 14:00.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА оприлюднили детальний перелік тимчасових маршрутів:

Тролейбуси № 4, 5, 7, 8, 17 курсуватимуть відповідно від проспекту Свободи, вулиці Білицької, вулиці Чорнобильської, вулиці Смілянської та площі Космонавтів до бульвару Тараса Шевченка за власними маршрутами, далі - через вулицю Леонтовича, вулицю Богдана Хмельницького, вулицю Пирогова до бульвару Тараса Шевченка, а далі повертатимуться на власні схеми руху.

Автобус № 24 возитиме пасажирів від Національного музею історії України в Другій світовій війні до вулиці Басейної за власним маршрутом, далі - через вулицю Еспланадну, вулицю Саксаганського (у зворотному напрямку - вулицю Жилянську та вулицю Шота Руставелі), вулицю Симона Петлюри до залізничного вокзалу "Центральний".

Автобус № 62 курсуватиме від Ботанічного саду до вулиці Басейної за власним маршрутом, далі - через вулицю Еспланадну, станцію метро "Палац спорту", вулицю Рогнідинську, вулицю Шота Руставелі до вулиці Басейної.

Автобус № 109 їздитиме від станції метро "Харківська" до вулиці Антоновича за власним маршрутом, далі - через вулицю Гетьмана Павла Скоропадського, площу Українських Героїв, вулицю Велику Васильківську і далі за власною схемою назад до станції метро "Харківська".

Автобуси № 110 та № 111 курсуватимуть відповідно від вулиці Милославської та Дарницької площі лише до Європейської площі.

Автобус № 114 їздитиме від вулиці Милославської до вулиці Хрещатик за власним маршрутом, далі - через Майдан Незалежності, вулицю Михайлівську, вулицю Велику Житомирську (у зворотному напрямку - Володимирський проїзд), вулицю Володимирську, вулицю Богдана Хмельницького, вулицю Пирогова (у зворотному напрямку - вулицю Леонтовича), бульвар Тараса Шевченка, вулицю Симона Петлюри до залізничного вокзалу "Центральний".

Автобус № 118-Д курсуватиме від станції метро "Лісова" до вулиці Басейної за власним маршрутом, далі - через вулицю Еспланадну, вулицю Саксаганського (у зворотному напрямку - вулицю Жилянську та вулицю Шота Руставелі) до проспекту Берестейського, а далі за власною схемою руху.

Пасажирів просять заздалегідь враховувати ці тимчасові зміни під час планування своїх поїздок містом.