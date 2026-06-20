В Киеве из-за мероприятий закроют две станции метро и изменят маршруты транспорта

В Киеве в воскресенье, 21 июня, в работу городского общественного транспорта вносятся существенные изменения. Ограничения и изменения схем движения связаны с проведением публичных мероприятий в центральной части столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с проведением массовых мероприятий в первой половине дня в воскресенье будет временно изменен режим работы двух станций метро:

Станции метро "Площадь Украинских Героев" и "Дворец спорта", а также пересадочный узел между ними будут полностью закрыты для пассажиров.

Режим движения: ограничения будут действовать с самого начала работы метрополитена и до фактического завершения мероприятий. В этот период поезда будут проходить мимо указанных станций без остановки.

Изменения коснутся также ряда популярных маршрутов коммунального наземного транспорта. Они будут курсировать по измененным схемам с начала движения и ориентировочно до 14:00.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА обнародовали подробный перечень временных маршрутов:

Троллейбусы № 4, 5, 7, 8, 17 будут курсировать соответственно от проспекта Свободы, улицы Белицкой, улицы Чернобыльской, улицы Смилянской и площади Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко по своим маршрутам, далее - через улицу Леонтовича, улицу Богдана Хмельницкого, улицу Пирогова до бульвара Тараса Шевченко, а затем будут возвращаться на свои схемы движения.

Автобус № 24 будет перевозить пассажиров от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до улицы Бассейной по своему маршруту, далее - через улицу Эспланадную, улицу Саксаганского (в обратном направлении - улицу Жилянскую и улицу Шота Руставели), улицу Симона Петлюры до железнодорожного вокзала "Центральный".

Автобус № 62 будет курсировать от Ботанического сада до улицы Бассейной по своему маршруту, далее - через улицу Эспланадную, станцию метро "Дворец спорта", улицу Рогнидинскую, улицу Шота Руставели до улицы Бассейной.

Автобус № 109 будет курсировать от станции метро "Харьковская" до улицы Антоновича по своему маршруту, далее - через улицу Гетмана Павла Скоропадского, площадь Украинских Героев, улицу Большую Васильковскую и далее по собственной схеме обратно к станции метро "Харьковская".

Автобусы № 110 и № 111 будут курсировать соответственно от улицы Милославской и Дарницкой площади только до Европейской площади.

Автобус № 114 будет курсировать от улицы Милославской до улицы Крещатик по своему маршруту, далее - через Майдан Независимости, улицу Михайловскую, улицу Большую Житомирскую (в обратном направлении - Владимирский проезд), улицу Владимирскую, улицу Богдана Хмельницкого, улицу Пирогова (в обратном направлении - улицу Леонтовича), бульвар Тараса Шевченко, улицу Симона Петлюры до железнодорожного вокзала "Центральный".

Автобус № 118-Д будет курсировать от станции метро "Лесная" до улицы Бассейной по своему маршруту, далее - через улицу Эспланадную, улицу Саксаганского (в обратном направлении - улицу Жилянскую и улицу Шота Руставели) до проспекта Берестейского, а дальше по своей схеме движения.

Пассажиров просят заранее учитывать эти временные изменения при планировании своих поездок по городу.