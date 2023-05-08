UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві можливі звуки вибухів без оголошення повітряної тривоги

Фото: в Києві можливі звуки вибухів без оголошення повітряної тривоги 8 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 8 травня, на північних околицях Києва лунатимуть звуки вибухів. Мешканців просять не хвилюватись, бо вони заплановані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Сьогодні, 8 травня, у Вишгородському та Бучанському районах ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, саме тому в деяких районах міста може бути гучно.

"Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - порадили в КМВА.

Як повідомлялось, у Херсоні сьогодні, 8 травня, місцеві мешканці чують вибухи.

Нагадаємо, вночі, 8 травня, російські окупанти атакували Київ дронами. Силами протиповітряної оборони ЗСУ під час російської атаки України вночі 8 травня було збито 35 "шахедів" з 35, що запускалися на столицю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Київвибухи