В Києві можливі звуки вибухів без оголошення повітряної тривоги

"Сьогодні, 8 травня, у Вишгородському та Бучанському районах ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, саме тому в деяких районах міста може бути гучно.

"Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - порадили в КМВА.

Як повідомлялось, у Херсоні сьогодні, 8 травня, місцеві мешканці чують вибухи.

Нагадаємо, вночі, 8 травня, російські окупанти атакували Київ дронами. Силами протиповітряної оборони ЗСУ під час російської атаки України вночі 8 травня було збито 35 "шахедів" з 35, що запускалися на столицю.