В Киеве возможны звуки взрывов без объявления воздушной тревоги

"Сегодня, 8 мая, в Вышгородском и Бучанском районах будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в ведомстве, именно поэтому в некоторых районах города может быть громко.

"Сохраняйте спокойствие! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - посоветовали в КГВА.

Как сообщалось, в Херсоне сегодня, 8 мая, местные жители слышат взрывы.

Напомним, ночью, 8 мая, российские оккупанты атаковали Киев дронами. Силами противовоздушной обороны ВСУ во время российской атаки Украины ночью 8 мая были сбиты 35 "шахедов" из 35, запущенных на столицу.