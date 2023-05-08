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В Киеве возможны звуки взрывов без объявления воздушной тревоги

Фото: в Киеве возможны звуки взрывов без объявления воздушной тревоги 8 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 8 мая, на северных окрестностях Киева будут раздаваться звуки взрывов. Жителей просят не волноваться, потому что они запланированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Сегодня, 8 мая, в Вышгородском и Бучанском районах будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в ведомстве, именно поэтому в некоторых районах города может быть громко.

"Сохраняйте спокойствие! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - посоветовали в КГВА.

Как сообщалось, в Херсоне сегодня, 8 мая, местные жители слышат взрывы.

Напомним, ночью, 8 мая, российские оккупанты атаковали Киев дронами. Силами противовоздушной обороны ВСУ во время российской атаки Украины ночью 8 мая были сбиты 35 "шахедов" из 35, запущенных на столицу.

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