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В Києві можливі звуки вибухів без оголошення повітряної тривоги

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Київ, Понеділок 08 травня 2023 15:34
В Києві можливі звуки вибухів без оголошення повітряної тривоги Фото: в Києві можливі звуки вибухів без оголошення повітряної тривоги 8 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 8 травня, на північних околицях Києва лунатимуть звуки вибухів. Мешканців просять не хвилюватись, бо вони заплановані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Сьогодні, 8 травня, у Вишгородському та Бучанському районах ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, саме тому в деяких районах міста може бути гучно.

"Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - порадили в КМВА.

Як повідомлялось, у Херсоні сьогодні, 8 травня, місцеві мешканці чують вибухи.

Нагадаємо, вночі, 8 травня, російські окупанти атакували Київ дронами. Силами протиповітряної оборони ЗСУ під час російської атаки України вночі 8 травня було збито 35 "шахедів" з 35, що запускалися на столицю.

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