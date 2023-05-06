У Києві на монументі "Батьківщина-мати" з'явиться тризуб, - Ткаченко

"Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, яким чином і як краще його (герб СРСР, - ред.) знімати, які роботи треба провести. Власне, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже почалася", - заявив він.

Зазначимо, що монумент "Батьківщина-мати" є п'ятою за величиною статуєю світу і найвищою на території України. Її відкриття відбулося 1981 року.

Висота скульптури від п'єдесталу до кінчика меча становить 62 метри, а разом із постаментом - 102 метри. Розмір щита, на якому зараз розташований радянський герб, становить 13 на 8 метрів.

Нагадаємо, раніше в Україні спростили демонтаж пам'яток російським імперцям.

Раніше в Одесі вирішили знести пам'ятник російському письменнику Максиму Горькому.

До того ж у місті було демонтовано пам'ятники Катерині II та Суворову.

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