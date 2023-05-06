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В Киеве на монументе "Родина-мать" появится трезубец, - Ткаченко

Фото: В Киеве на монументе "Родина-мать" появится трезубец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве на монументальной скульптуре "Родина-мать" появится трезубец. Герб СССР будет демонтирован и заменен.

Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его (герб СССР, - ред.) снимать, какие работы надо провести. Собственно, начальная стадия процесса изменения советского герба на трезубец уже началась", - заявил он.

Отметим, что монумент "Родина-мать" является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Ее открытие состоялось в 1981 году.

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра, а вместе с постаментом - 102 метра. Размер щита, на котором сейчас находится советский герб, составляет 13 на 8 метров.

Напомним, ранее в Украине упростили демонтаж памятников российским имперцам.

Ранее в Одессе решили снести памятник российскому писателю Максиму Горькому.

К тому же, в городе были демонтированы памятники Екатерине II и Суворову.

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КиевМинистерство культурыРодина-мать