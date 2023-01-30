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У Києві минулого тижня світло було у 80% часу, - ДТЕК

Фото: У Києві минулого тижня світло було у 80% часу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Минулого тижня в середньому у мешканців Києва було світло 80% часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК.

"З 23 по 29 січня стабілізаційні відключення світла у Києві тривали в середньому 4 год. 50 хв/4 год. 51 хв/4 год. 58 хв для кожної групи", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК пояснили, що відключення у будинках столиці відбувались рівномірно у всіх 3-х групах. Так само рівномірно, як і всередині груп.

"Пам’ятайте, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури ситуація залишається складною, але енергетики роблять все можливе, щоб у людей якомога швидше з’являлось світло", - додали у ДТЕК.

Нагадаємо, що в Україні тривають відключення електроенергії в рамках лімітів, представлених "Укренерго" для кожного регіону. У якихось областях очікуються планові, а десь аварійні відключення.

ДТЕК зменшує дефіцит в енергосистемі завдяки імпорту електрики.

Через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії. Через це мешканці регіону мають світло близько 6 годин на добу.

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