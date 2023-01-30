В Киеве на прошлой неделе свет был в 80% времени, - ДТЭК

На прошлой неделе в среднем у жителей Киева было светло 80% времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК.
"С 23 по 29 января стабилизационные отключения света в Киеве продолжались в среднем 4 часа. 50 мин/4 часа. 51 мин/4 часа. 58 мин для каждой группы", - говорится в сообщении.
В ДТЭК объяснили, что отключения в домах столицы происходили равномерно во всех трех группах. Так же равномерно, как внутри групп.
"Помните, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры ситуация остается сложной, но энергетики делают все возможное, чтобы у людей как можно быстрее появлялся свет", - добавили в ДТЭК.
Напомним, что в Украине продолжаются отключения электроэнергии в рамках лимитов, предоставленных "Укрэнерго" для каждого региона. В каких-то областях ожидаются плановые, а где-то аварийные отключения.
ДТЭК уменьшает дефицит в энергосистеме благодаря импорту электричества.
Из-за низких лимитов потребления жители Одесской области получают только 15% электроэнергии. Поэтому жители региона имеют свет около 6 часов в сутки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .