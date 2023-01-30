В Киеве на прошлой неделе свет был в 80% времени, - ДТЭК

"С 23 по 29 января стабилизационные отключения света в Киеве продолжались в среднем 4 часа. 50 мин/4 часа. 51 мин/4 часа. 58 мин для каждой группы", - говорится в сообщении.

В ДТЭК объяснили, что отключения в домах столицы происходили равномерно во всех трех группах. Так же равномерно, как внутри групп.

"Помните, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры ситуация остается сложной, но энергетики делают все возможное, чтобы у людей как можно быстрее появлялся свет", - добавили в ДТЭК.