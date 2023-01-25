ДТЕК розпочав імпортувати електроенергію для підтримки української енергосистеми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал ДТЕК.

У січні цьогоріч ДТЕК розпочав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України. "Поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати десь 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств", - йдеться у повідомленні.

Днями РБК-Україна повідомляло, що за тиждень енергетики компанії ДТЕК повернули світло для 46 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, сьогодні ми писали, що через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії. Через це мешканці регіону мають світло близько 6 годин на добу.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

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