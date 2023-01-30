Як відключатимуть світло в регіонах України сьогодні (список)

В Україні тривають відключення електроенергії в рамках лімітів, представлених "Укренерго" для кожного регіону. У якихось областях очікуються планові, а десь аварійні відключення.

РБК-Україна зібрала дані від обленерго та "ДТЕК".

Київ та область

Як розповіли в ДТЕК "Київські електромережі", наразі в Києві та області ліміти споживання електроенергії, що надав НЕК "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням (Київ) та за посиланням (Київська область).

Кропивницький та область

Як розповіла речниця "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко, 30 січня у Кропивницькому та області діють графіки погодинних відключень електроенергії: 2 години електрика є, 2 години немає.

Донецька область

За даними ДТЕК "Донецькі електромережі", в регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні.

Суми та область

За даними голови Сум Олександра Лисенка, у зв’язку з гострим дефіцитом потужності в об’єднаній енергосистемі з 8:00 застосовуються графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Наразі діє наступний режим - 4 години світла немає, а 2 години - є.

Миколаїв та область

Як повідомляє "Миколаївобленерго", в Миколаївській області 30 січня триватимуть погодинні відключення електроенергії. З 08:00 знеструмлюють споживачів другої черги.

Оновлено. Через переліміт в енергосистемі з 10:00 відключають електропостачання для споживачів третьої черги в повному обсязі, друга черга буде заживлена.

Одеса та область

Як повідомляє ДТЕК "Одеські електромережі", після ракетного обстрілу Одеси та області, що стався зранку 26 січня, на всій території регіону 29 січня продовжать діяти екстрені (ГАВ) відключення світла. Перевірити інформацію щодо поточних відключень можна за посиланням.

Вінниця та область

За даними "Вінницяобленерго", 30 січня у Вінницькій області задіяно рівномірне обмеження електропостачання відповідно до графіка погодинного відключення.

Крім цього, "Вінницькі міські електромережі" попереджають про тимчасові планові відключення світла на вулицях:

Р. Шухевича, 113-121;

М. Драгоманова;

Святослава Хороброго;

Є. Патона;

Героїв Поліції;

М. Амосова;

Пирогова, 52.

Черкаси та область

За даними ПАТ "Черкасиобленерго", по Черкаській області продовжать діяти червоні графіки погодинних відключень. У разі дотримання лімітів потужності подача електроенергії триватиме довше упродовж всієї доби, вночі (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень не планується.

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Дніпро та область

В Дніпрі та області ліміти споживання електроенергії, що надав НЕК "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням.