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У Києві фіксують погіршення якості повітря: у чому причина

Фото: Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні, 3 вересня, мешканців Києва попередили про погіршення якості повітря. Зазначається, що воно не буде тривалим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення якості повітря у столиці є пожежі в екосистемах. Йдеться зокрема про горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київської області.

Повідомляється, що пожежі також є можливою причиною неприємного запаху у столиці.

У КМДА порадили киянам у випадку появи задимленості зачинити вікна, а також відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Слідкувати за поточним станом якості повітря у Києві можна за посиланням, або у додатку "Київ Цифровий".

Погода у Києві сьогодні

Сьогодні у столиці синоптики обіцяли теплу та посушливу погоду. Температура повітря буде триматися на рівні +29...+30 градусів. За прогнозом, невелике зниження температури очікується у Києві вже завтра, 4 вересня.

 

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про прогноз погоди на цей робочий тиждень. Очікується, що він буде теплим, але місцями можливі опади із грозами.

Водночас синоптики очікуються, що похолодання прийде в Україну у вересні поступово. Зазначається, що вони очікуються у середині та кінці місяця.

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Київ