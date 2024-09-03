RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: в чем причина

Фото: Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 3 сентября, жителей Киева предупредили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что оно не будет продолжительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Вероятной причиной временного ухудшения качества воздуха в столице пожары в экосистемах. Речь идет о горении торфа в 6 ячейках общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.

Сообщается, что пожары также могут быть причиной неприятного запаха в столице.

В КГГА посоветовали киевлянам в случае появления задымленности закрыть окна, а также отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

Следить за текущим состоянием качества воздуха в Киеве можно по ссылке , или в приложении " Киев Цифровой ".

Погода в Киеве сегодня

Сегодня в столице синоптики обещали теплую и засушливую погоду . Температура воздуха будет держаться на уровне +29…+30 градусов. По прогнозу, небольшое понижение температуры ожидается в Киеве уже завтра, 4 сентября.

 

 

 

 

Напомним, ранее мы сообщали о прогнозе погоды на эту рабочую неделю . Ожидается, что оно будет теплым, но местами возможны осадки с грозами.

В то же время, синоптики ожидаются, что похолодание придет в Украину в сентябре постепенно. Отмечается, что они ожидаются в середине и конце месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев