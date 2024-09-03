У Києві фіксують погіршення якості повітря: у чому причина

Сьогодні, 3 вересня, мешканців Києва попередили про погіршення якості повітря. Зазначається, що воно не буде тривалим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Ймовірною причиною тимчасового погіршення якості повітря у столиці є пожежі в екосистемах. Йдеться зокрема про горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київської області.

Повідомляється, що пожежі також є можливою причиною неприємного запаху у столиці.

У КМДА порадили киянам у випадку появи задимленості зачинити вікна, а також відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Слідкувати за поточним станом якості повітря у Києві можна за посиланням, або у додатку "Київ Цифровий".

Погода у Києві сьогодні

Сьогодні у столиці синоптики обіцяли теплу та посушливу погоду. Температура повітря буде триматися на рівні +29...+30 градусів. За прогнозом, невелике зниження температури очікується у Києві вже завтра, 4 вересня.