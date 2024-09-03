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В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: в чем причина

Вторник 03 сентября 2024 10:43
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В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: в чем причина Фото: Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 3 сентября, жителей Киева предупредили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что оно не будет продолжительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Вероятной причиной временного ухудшения качества воздуха в столице пожары в экосистемах. Речь идет о горении торфа в 6 ячейках общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области.

Сообщается, что пожары также могут быть причиной неприятного запаха в столице.

В КГГА посоветовали киевлянам в случае появления задымленности закрыть окна, а также отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

Следить за текущим состоянием качества воздуха в Киеве можно по ссылке , или в приложении " Киев Цифровой ".

Погода в Киеве сегодня

Сегодня в столице синоптики обещали теплую и засушливую погоду . Температура воздуха будет держаться на уровне +29…+30 градусов. По прогнозу, небольшое понижение температуры ожидается в Киеве уже завтра, 4 сентября.

Напомним, ранее мы сообщали о прогнозе погоды на эту рабочую неделю . Ожидается, что оно будет теплым, но местами возможны осадки с грозами.

В то же время, синоптики ожидаются, что похолодание придет в Украину в сентябре постепенно. Отмечается, что они ожидаются в середине и конце месяца.

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