В Киеве массово объединяют школы и детсады: что известно и в каких районах

В пяти районах Киева временно объединяют школы и детсады, чтобы сохранить очный формат обучения в условиях повреждения теплосетей после обстрелов.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева .

Как организовано обучение

По словам чиновника, главная цель - не допустить перехода на дистанционку там, где это возможно. Для этого ученики перемещаются в безопасные и теплые помещения целыми классами вместе со своими педагогами.

"Наша задача - сохранить образовательный процесс. Для этого рассматриваем временное объединение учебных заведений, а точнее - образовательную миграцию одного заведения в помещение к другому со своими учителями и воспитателями", - пояснил Мондриевский.

Сейчас такой опыт уже внедрен в Днепровском районе, где гимназия с собственной мобильной котельной приняла учеников соседней начальной школы.

Ситуация с отоплением в учебных заведениях

Необходимость таких шагов возникла после массированной атаки РФ 12 февраля, которая существенно ухудшила состояние энергосистемы города. Количество образовательных объектов без тепла выросло почти вдвое.

"До этого без теплоснабжения находились 150 зданий учебных заведений, после обстрела добавилось еще 165. Всего без отопления остались 315 зданий - более 30% от общего количества", - уточнил заместитель председателя КГГА.

По его словам, самая сложная ситуация фиксируется в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. В то же время в трех районах города - Оболонском, Подольском и Святошинском - ситуация с теплом в школах остается стабильной.