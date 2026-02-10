Школи та садки зводять в один: у Києві через холод екстрено змінюють формат навчання

У чотирьох районах Києва заклади освіти змушені змінювати формат роботи через критичні пошкодження інфраструктури. Школи та дитсадки, де неможливо відновити опалення, об'єднують на базі вцілілих об'єктів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступника голови КМДА Валентина Мондриївського у Facebook .

Головне

Об'єднання закладів: У чотирьох районах Києва ( Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському ) школи та садочки без опалення зводять в один заклад.

У чотирьох районах Києва ( ) школи та садочки без опалення зводять в один заклад. Ситуація з дитсадками: Вихованців перевели до тих будівель, де є стабільне теплопостачання, щоб не переривати процес.

Вихованців перевели до тих будівель, де є стабільне теплопостачання, щоб не переривати процес. Троєщина та Печерськ: Ці райони поступово повертаються до очного формату в міру відновлення мереж.

Ці райони поступово повертаються до в міру відновлення мереж. Критична зона ТЕЦ-4: Деякі заклади у Дарницькому та Дніпровському районах можуть залишитися без тепла до кінця сезону - для них готують спеціальні алгоритми роботи.

Деякі заклади у Дарницькому та Дніпровському районах можуть залишитися без тепла - для них готують спеціальні алгоритми роботи. Формат навчання: Рішення про очну, дистанційну чи змішану форму ухвалюють індивідуально для кожної школи.

Головні зміни в районах

Через наслідки лютневих обстрілів Росії енергетична система Києва зазнала значних руйнувань. Найскладніша ситуація з теплопостачанням наразі фіксується у чотирьох районах:

Голосіївському

Дарницькому

Дніпровському

Солом’янському.

У цих районах дитсадки та школи зводять в єдині заклади.

"Війна щодня вносить свої корективи... Освітній процес у Києві сьогодні організовуємо з урахуванням реальних умов у кожному конкретному закладі. У частині садочків і шкіл прийняли рішення про об’єднання та зведення закладів в один - щоб діти могли продовжувати навчання і перебувати у безпечних умовах", - повідомив Валентин Мондриївський.

Що буде з дитсадками та школами без тепла

За словами посадовця, вихованців садочків, де відсутнє опалення, тимчасово перевели до будівель, де є тепло. Це дозволяє не переривати процес догляду за дітьми в комфортних умовах.

Щодо шкіл, то ситуація залежить від кожної конкретної будівлі:

Формати: Навчання триває в очному, змішаному або дистанційному режимах.

Навчання триває в очному, змішаному або дистанційному режимах. Троєщина та Печерськ: За словами Модриївського, тут ситуація покращується. Школи переходять на очне навчання по мірі відновлення теплопостачання.

За словами Модриївського, тут ситуація покращується. Школи переходять на очне навчання по мірі відновлення теплопостачання. Проблемні зони: Частина закладів у Дарницькому та Дніпровському районах (що живилися від пошкодженої ТЕЦ-4) можуть залишитися без тепла до кінця цього сезону. Для них розробляють окремі алгоритми роботи.

Інформування батьків

Влада запевняє, що моніторинг ситуації триває щоденно.

"Якщо формат навчання змінюється, про такі рішення інформуємо батьків та освітян максимально швидко", - додав Мондриївський.