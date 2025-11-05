У Києві маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою: є постраждалі (фото)

Зазначається, що повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло до поліції Києва сьогодні близько 15:30.

Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобусу марки МАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою поблизу автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна.

Наразі відомо, що щонайменше п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалим надається медична допомога, вирішується питання про їх госпіталізацію.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

Фото: у Києві маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою (t.me/gunpKyiv)