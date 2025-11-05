У Києві маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою: є постраждалі (фото)

У Святошинському районі Києва маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою. Постраждали щонайменше п'ятеро людей, поліцейські встановлюють всі обставини події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.
Зазначається, що повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло до поліції Києва сьогодні близько 15:30.
Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобусу марки МАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою поблизу автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна.
Наразі відомо, що щонайменше п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалим надається медична допомога, вирішується питання про їх госпіталізацію.
На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.
Фото: у Києві маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою (t.me/gunpKyiv)
Нагадаємо, раніше в Києві на Північному мосту автівка загорілась прямо на ходу. Пожежникам прийшов сигнал про НП о восьмій ранку. На місці було встановлено, що під час руху, в моторному відсіку виникла пожежа.
У вересні у Києві п’яна водійка Volkswagen збила військовослужбовицю на пішохідному переході та втекла. Проте її швидко затримала поліція.
Також у Києві сталася смертельна ДТП за участю службового автомобіля під керуванням військовослужбовця. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, триває розслідування.
Раніше у Дарницькому районі Києва сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще троє осіб отримали травми та були госпіталізовані.