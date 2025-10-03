ua en ru
У Києві на Північному мосту під час руху спалахнула автівка (фото)

Київ, П'ятниця 03 жовтня 2025 09:34
Фото: ДСНС одразу приїхали гасити загорання (facebook.com DSNS)
Автор: Маловічко Юлія

Сьогодні в Києві на Північному мосту автівка загорілась прямо на ходу. Пожежникам прийшов сигнал про НП о восьмій ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС Києва.

"3 жовтня о 08:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на Північному мосту. На місці було встановлено, що під час руху, в моторному відсіку виникла пожежа", - повідомили в ДСНС.

Надзвичайники також додали, що загоряння було локалізовано о 08:35, а о 08:46 його повністю погасили.

Для ліквідації пожежі залучалось 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 11 осіб особового складу ДСНС.

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Фото: загоряння виникло в моторному відсіку автомобіля (ДСНС Києва)

Зазначимо, що пожежа - найстрашніше, що може статись з машиною (окрім важкого ДТП). Вогонь спалахує без попередження, розвивається швидко і нищить все на своєму шляху. Задля уникнення цього важливо підтримувати у належному стані ті системи, які можуть спровокувати займання.

Як не допустити загоряння авто

  • Завжди тримайте справний вогнегасник у салоні або іншому доступному місці;
  • Не зберігайте під капотом ганчірки, каністри, серветки;
  • Переконайтеся, що всі дроти та шланги надійно закріплені, не торкаються гарячих або рухомих частин;
  • При кожному візиті на СТО просіть перевірити проводку та паливні магістралі.

РБК-Україна повідомляло про причини загоряння автомобіля, поради про перші дії у випадку такої НП, а також як уникнути пожежі в транспортному засобі.

Також повідомлялось про поради, коли відмовили гальма під час руху - автоексперти надали інструкції, що робити в такому випадку.

