В Києві людина впала під потяг. Міська електричка затримується

Раніше сьогодні повідомлялося, що потяг №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський через просідання земляного полотна між станціями Нігин - Гуменці змінить кінцеву станцію - він прямуватиме лише до Нігина.

Нагадаємо, минулого літа у Києві на ділянці Святошин-Новобіличі перехожий потрапив під поїзд.

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