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В Києві перехожий потрапив під потяг. УЗ попереджає про затримку рейсів

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Київ, Четвер 06 липня 2023 19:49
В Києві перехожий потрапив під потяг. УЗ попереджає про затримку рейсів Фото: Укрзалізниця повідомляє про зміни в розкладі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Києві на дільниці Святошин-Новобіличі перехожий потрапив під поїзд. "Укрзалізниця" заявила, що низку рейсів буде затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Kyiv City Express.

"На дільниці Святошин-Новобіличі перехожий потрапив під поїзд. Це означає, що поки ми очікуємо прибуття медиків та поліції, затримано декілька рейсів далекого сполучення (зокрема поїзд 67/19 Київ-Варашава/Хелм) та приміські поїзди Тетерівського напрямку в обидві сторони", - повідомили в компанії.

За їх даними, пасажирам рейсів з та до ст. Ірпінь та Немішаєве: час очікування прогнозувати важко, однак в компанії наголосили, що навряд чи слідчі дії займуть менше ніж 60 хвилин.

"Тому очікувати відновлення руху рекомендуємо не в салоні, а на свіжому повітрі в затінку. Ми зі своєї сторони працюємо з правоохоронцями над пришвидшенням процедури", - додали в Kyiv City Express.

Водночас, за словами представників компанії, на рух кільцевої електрички впливу не має, вона продовжить рух за звичайним розкладом.

Нагадаємо, ми повідомляли, що минулого місяця в Польщі під потяг потрапив 17-річний український підліток.

Крім того, ми писали, що нещодавно в Броварах Київської області 19-річна дівчина вийшла на колію перед електричним потягом.

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Київ Укрзалізниця потяг
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