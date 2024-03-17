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Поїзд Київ-Кам'янець-Подільський через просідання ґрунту змінить кінцеву станцію: новий графік

Неділя 17 березня 2024 01:30
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Поїзд Київ-Кам'янець-Подільський через просідання ґрунту змінить кінцеву станцію: новий графік Фото: поїзд Київ-Кам'янець-Подільський через просідання ґрунту змінить кінцеву станцію (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Потяг №139/140 Київ-Кам'янець-Подільський через просідання земляного полотна між станціями Нігин – Гуменці прямуватиме лише до Нігина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин – Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закрито рух для поїзда №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Зазначається, що кінцевою станцією для цього рейсу вимушено стане Нігин, до якого поїзд має прибути о 8:12.

"Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, просимо вибачення за зміни в маршруті через форсмажорні обставини", - зазначили в "Укрзалізниці".

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Укрзалізниця Потяги Кам'янець-Подільський
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