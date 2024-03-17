В Киеве человек упал под поезд. Городская электричка задерживается

В Киеве сегодня, 17 марта, человек попал под поезд на линии городского электропоезда столичной городской электрички (Kyiv City Express).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.
Состояние пострадавшего или не привело ли инцидент к летальному случаю, пока не уточняется.
Отмечается, что в результате происшествия Kyiv City Express со станции Левобережная в направлении Почайной задерживается.
"Ожидаем полицию и медиков, задержка будет существенной, заранее приносим извинения пассажирам по всему кольцу. И еще раз напоминаем о правилах перехода путей", - сообщает пресс-служба столичной городской электрички.
Ранее сегодня сообщалось, что поезд №139/140 Киев - Каменец-Подольский из-за проседания земляного полотна между станциями Нигин - Гуменцы изменит конечную станцию - он будет направляться только в Нигин.
Напомним, прошлым летом в Киеве на участке Святошин-Новобеличи прохожий попал под поезд.
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