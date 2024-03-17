RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве человек упал под поезд. Городская электричка задерживается

Фото: поезда Киевской городской электрички (kyivcityexpress.uz.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве сегодня, 17 марта, человек попал под поезд на линии городского электропоезда столичной городской электрички (Kyiv City Express).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.

Состояние пострадавшего или не привело ли инцидент к летальному случаю, пока не уточняется.

Отмечается, что в результате происшествия Kyiv City Express со станции Левобережная в направлении Почайной задерживается.

"Ожидаем полицию и медиков, задержка будет существенной, заранее приносим извинения пассажирам по всему кольцу. И еще раз напоминаем о правилах перехода путей", - сообщает пресс-служба столичной городской электрички.

Ранее сегодня сообщалось, что поезд №139/140 Киев - Каменец-Подольский из-за проседания земляного полотна между станциями Нигин - Гуменцы изменит конечную станцию - он будет направляться только в Нигин.

Напомним, прошлым летом в Киеве на участке Святошин-Новобеличи прохожий попал под поезд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкрзализныцяпоїзди