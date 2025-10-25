ua en ru
У Києві людина впала на колії метро: рух підземкою обмежено

Київ, Субота 25 жовтня 2025 11:28
У Києві людина впала на колії метро: рух підземкою обмежено Ілюстративне фото: у Києві людина впала на колії метро (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві вранці суботи, 25 жовтня, тимчасово обмежено рух потягів на "червоній" лінії метро через інцидент на станції "Дніпро".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Наразі поїзди курсують лише на ділянках від станції "Академмістечко" до "Арсенальної" та від "Лісової" до "Дарниці".

Станції "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" тимчасово зачинені на вхід. Причиною стало потрапляння пасажира на колії на станції "Дніпро".

На місці події працюють відповідні служби. Про відновлення руху у звичайному режимі метрополітен обіцяє повідомити додатково.

Раніше ми писали, що у Києві на станції метро "Либідська" виявили підозрілий предмет. З міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів.

Того ж дня у київському метрополітені з технічних причин обмежили рух поїздів "червоною гілкою".

А у липні цього року тимчасово призупинявся рух поїздів через станцію метро "Чернігівська" через пожежу.

Читайте також про те, що у Києві на Новопечерських Липках сталася бійка зі стріляниною в одному з місцевих барів. Внаслідок інциденту в закладі постраждала дівчина.

