У Києві люди опинились заблоковані у п'ятиповерхівці після ракетної атаки

У Києві у Солом'янському районі жителі п'ятиповерхівки опинились заблоковані після влучання уламків ракети у будинок.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram
Згідно з інфомацією, у дворі біля будинку спалахнула пожежа - на місце НП виїхали підрозділи рятувальників.
"У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків ракети в пʼятиповерховому будинку заблоковані люди. У дворі житлового будинку виникло загоряння.
Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.
Також відомо, що у Солом’янському районі внаслідок влучання сталося загоряння в 6-поверховій нежитловій будівлі. Ще, по інформації голови КМДА, у цьому ж районі палають авто на парковці.
Кличко також писав, що у Голосіївському та Дарницькому районах зафіксоване падіння уламків на території нежитлової забудови. Ще в Дарницькому - влучання на територію нежитлової забудови, а у Шевченківському районі - пожежа на автомийці.
Київ та область регулярно опиняються під атаками росіян, котрі застосовують дрони та ракети у цьому напрямку. Частіше за все столицю атакують дрони, трохи рідше - балістика, далі вже РФ застосовує гіперзвукові ракети та деякі інші види озброєння.
Від ударів найбільше страждає не лише інфраструктура, а й цивільні. Київ часто охоплюють пожежі, а рятувальники та медики працюють в екстреному режимі задля ліквідації наслідків.
Так, росіяни в ніч проти 1 серпня атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті пролунала серія дуже гучних вибухів.
Як відомо, в ніч на 30 липня ворог завдав комбінованого удару по Україні. Під ударом балістичних ракет опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінницька область.