У Києві люди опинились заблоковані у п'ятиповерхівці після ракетної атаки

РФ вдарила балістикою вночі 1 серпня

Київ та область регулярно опиняються під атаками росіян, котрі застосовують дрони та ракети у цьому напрямку. Частіше за все столицю атакують дрони, трохи рідше - балістика, далі вже РФ застосовує гіперзвукові ракети та деякі інші види озброєння.

Від ударів найбільше страждає не лише інфраструктура, а й цивільні. Київ часто охоплюють пожежі, а рятувальники та медики працюють в екстреному режимі задля ліквідації наслідків.

Так, росіяни в ніч проти 1 серпня атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті пролунала серія дуже гучних вибухів.

Як відомо, в ніч на 30 липня ворог завдав комбінованого удару по Україні. Під ударом балістичних ракет опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінницька область.