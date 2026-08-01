В Киеве люди оказались заблокированы в пятиэтажке после ракетной атаки

В Киеве в Соломенском районе жители пятиэтажки оказались заблокированы после попадания обломков ракеты в здание.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
Согласно информации, во дворе возле дома вспыхнул пожар - на место ЧП выехали подразделения спасателей.
"В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме заблокированы люди. Во дворе жилого дома возникло возгорание.
Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.
Также известно, что в Соломенском районе в результате попадания произошло возгорание в 6-этажном нежилом здании. Еще, по информации главы КГГА, в этом же районе горят авто на парковке.
Кличко также писал, что в Голосеевском и Дарницком районах зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки. Еще в Дарницком попадание на территорию нежилой застройки, а в Шевченковском районе вспыхнул пожар на автомойке.
Киев и область регулярно оказываются под атаками россиян, применяющих дроны и ракеты в этом направлении. Чаще всего столицу атакуют дроны, чуть реже – баллистика, дальше РФ применяет гиперзвуковые ракеты и некоторые другие виды вооружения.
От ударов больше всего страдает не только инфраструктура, но и гражданские. Киев часто охватывают пожары, а спасатели и медики работают в экстренном режиме для ликвидации последствий.
Так, россияне в ночь на 1 августа атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела в городе прозвучала серия очень громких взрывов.
Как известно, в ночь на 30 июля враг нанес комбинированный удар по Украине. Под ударом баллистических ракет оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и Винницкая область.