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У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

Фото: столицю обстрілюють російські ударні дрони "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві чути звуки вибухів. Місто атакують російські ударні дрони, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, голову КМВА Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці триває робота сил ППО. Жителі та гості міста, краще перечекати загрозу в укриттях! Багато дронів в області, можливий також курс на Київ", - написав Ткаченко.

"Сили ППО працюють на Оболоні. Перебувайте в укриттях!", - повідомив Кличко.

Повітряну тривогу в столиці було оголошено о 23:53.

О 00:10 моніторингові канали повідомили про відсутність ворожих дронів у Києві та околицях.

Оновлено 00:52

У Києві пролунали повторні вибухи. 

В КМВА повідомили про те що, атака ударних дронів триває.

"В столиці продовжують працювати сили ППО. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - зазначили у відомстві.

"Залишайтеся в укриттях! Над містом ворожі дрони. Працює ППО!", - написав Ткаченко.

"Ворожий БпЛА на центр міста. Не покидайте укриттів!", - написав Кличко о 00:50.

Оновлено 00:59

"Чергова масована атака на столицю. Можливо кілька хвиль ворожих дронів. Перечекайте небезпеку в укриттях!", - написав Ткаченко.

Дронова атака РФ

Ввечері 22 червня російські загарбники запустили в напрямку України ударны дрони.

В багатьох областях півночі, сходу, півдня і центру оголошено повітряну тривогу, працюють сили протиповітряної оборони.

Напередодні ввечері агресор вдарив балістичними ракетами по Запоріжжю.

В ніч на 22 червня росіяни випустили по Україні близько 50 ударних дронів, а також балістичні ракети.

Ціллю ударів були Чернігівська, Сумська та Одеська області.

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Атака дронів