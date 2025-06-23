У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

У Києві чути звуки вибухів. Місто атакують російські ударні дрони, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, голову КМВА Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка.
"У столиці триває робота сил ППО. Жителі та гості міста, краще перечекати загрозу в укриттях! Багато дронів в області, можливий також курс на Київ", - написав Ткаченко.
"Сили ППО працюють на Оболоні. Перебувайте в укриттях!", - повідомив Кличко.
Повітряну тривогу в столиці було оголошено о 23:53.
О 00:10 моніторингові канали повідомили про відсутність ворожих дронів у Києві та околицях.
У Києві пролунали повторні вибухи.
В КМВА повідомили про те що, атака ударних дронів триває.
"В столиці продовжують працювати сили ППО. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - зазначили у відомстві.
"Залишайтеся в укриттях! Над містом ворожі дрони. Працює ППО!", - написав Ткаченко.
"Ворожий БпЛА на центр міста. Не покидайте укриттів!", - написав Кличко о 00:50.
"Чергова масована атака на столицю. Можливо кілька хвиль ворожих дронів. Перечекайте небезпеку в укриттях!", - написав Ткаченко.
Ввечері 22 червня російські загарбники запустили в напрямку України ударны дрони.
В багатьох областях півночі, сходу, півдня і центру оголошено повітряну тривогу, працюють сили протиповітряної оборони.
Напередодні ввечері агресор вдарив балістичними ракетами по Запоріжжю.
В ніч на 22 червня росіяни випустили по Україні близько 50 ударних дронів, а також балістичні ракети.
Ціллю ударів були Чернігівська, Сумська та Одеська області.
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