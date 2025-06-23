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В Киеве звучат взрывы на фоне атаки дронов

Фото: столицу обстреливают российские ударные дроны "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве слышны звуки взрывов. Город атакуют российские ударные дроны, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и главу КГВА Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице продолжается работа сил ПВО. Жители и гости города, лучше переждать угрозу в укрытиях! Много дронов в области, возможен также курс на Киев", - написал Ткаченко.

"Силы ПВО работают на Оболони. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.

Воздушная тревога в столице была объявлена в 23:53.

В 00:10 мониторинговые каналы сообщили об отсутствии вражеских дронов в Киеве и окрестностях.

Дроновая атака РФ

Вечером 22 июня российские захватчики запустили в направлении Украины ударные дроны.

Во многих областях севера, востока, юга и центра объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

Накануне вечером агрессор ударил баллистическими ракетами по Запорожью.

В ночь на 22 июня россияне выпустили по Украине около 50 ударных дронов, а также баллистические ракеты.

Целью ударов были Черниговская, Сумская и Одесская области.

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Атака дронов