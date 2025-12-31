У Києві лунають вибухи, столицю атакують дрони

На Київщині тривають атаки ворожих безпілотників, унаслідок яких страждають житлові квартали та створюється загроза для мирного населення.

Пошкодження в Білій Церкві

У Білій Церкві зафіксовано удар дронів по багатоповерховому житловому будинку, внаслідок якого вибито вікна та пошкоджено балкони з першого по шостий поверх. За попередніми даними, серед мешканців постраждалих немає.

Інформація про пошкодження надійшла від голови обласної військової адміністрації та підтверджується моніторинговими каналами.

Продовження атак

Ворожа активність на Київщині зберігається: у самій столиці чути вибухи, що вказують на нові удари. Громадянам рекомендується залишатися в безпечних місцях і дотримуватися запобіжних заходів, захищаючи себе та близьких.

Влада закликає жителів не залишати укриття без необхідності і стежити за офіційними попередженнями про повітряну загрозу. Ситуація залишається напруженою, а моніторинг атак триває в режимі реального часу.

Обстріл Одеси в ніч на 31 грудня: що відомо

В Одесі також було зафіксовано атаку ворожих безпілотників: у місті чути вибухи, спрацювало ППО, а в низці районів порушено електропостачання, водо- і теплопостачання.

Представники обласної та міської адміністрацій підтвердили удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі, включно з влучанням у багатоповерховий житловий будинок і пожежею на складах логістичної компанії в одному з населених пунктів області.