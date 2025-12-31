У Києві лунають вибухи, столицю атакують дрони

У ніч на 31 грудня Росія знову здійснює масований обстріл України. Крім Одеси, ворожі дрони атакують Київ і область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави Київської ОВА Миколи Калашника в мережі Telegram.
На Київщині тривають атаки ворожих безпілотників, унаслідок яких страждають житлові квартали та створюється загроза для мирного населення.
У Білій Церкві зафіксовано удар дронів по багатоповерховому житловому будинку, внаслідок якого вибито вікна та пошкоджено балкони з першого по шостий поверх. За попередніми даними, серед мешканців постраждалих немає.
Інформація про пошкодження надійшла від голови обласної військової адміністрації та підтверджується моніторинговими каналами.
Ворожа активність на Київщині зберігається: у самій столиці чути вибухи, що вказують на нові удари. Громадянам рекомендується залишатися в безпечних місцях і дотримуватися запобіжних заходів, захищаючи себе та близьких.
Влада закликає жителів не залишати укриття без необхідності і стежити за офіційними попередженнями про повітряну загрозу. Ситуація залишається напруженою, а моніторинг атак триває в режимі реального часу.
В Одесі також було зафіксовано атаку ворожих безпілотників: у місті чути вибухи, спрацювало ППО, а в низці районів порушено електропостачання, водо- і теплопостачання.
Представники обласної та міської адміністрацій підтвердили удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі, включно з влучанням у багатоповерховий житловий будинок і пожежею на складах логістичної компанії в одному з населених пунктів області.
Нагадуємо, що 30 грудня, Чорноморський порт зазнав другої за день атаки російських окупантів, унаслідок чого загорівся резервуар з маслом. Як повідомляють в Адміністрації морських портів України, постраждалих немає, на місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація пожежі та усунення наслідків обстрілу.
Зазначимо, що в українських водах російські окупанти атакували ударними безпілотниками цивільні судна, під обстріл потрапили іноземні кораблі Emmakris III та Captain Karam. За даними Військово-морських сил ЗСУ, судно Captain Karam заходило в порт для завантаження пшениці, внаслідок атаки є поранені серед цивільних осіб.