В Киеве звучат взрывы, столицу атакуют дроны

В ночь на 31 декабря Россия снова совершает массированный обстрел Украины. Помимо Одессы, вражеские дроны атакуют Киев и область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской ОВА Николая Калашника в сети Telegram.
На Киевщине продолжаются атаки вражеских беспилотников, в результате которых страдают жилые кварталы и создается угроза для мирного населения.
В Белой Церкви зафиксирован удар дронов по многоэтажному жилому дому, в результате которого выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж. По предварительным данным, среди жителей пострадавших нет.
Информация о повреждениях поступила от главы областной военной администрации и подтверждается мониторинговыми каналами.
Вражеская активность на Киевщине сохраняется: в самой столице слышны взрывы, указывающие на новые удары. Гражданам рекомендуется оставаться в безопасных местах и соблюдать меры предосторожности, защищая себя и близких.
Власти призывают жителей не покидать укрытия без необходимости и следить за официальными предупреждениями о воздушной угрозе. Ситуация остается напряженной, а мониторинг атак продолжается в режиме реального времени.
В Одессе также была зафиксирована атака вражеских беспилотников: в городе слышны взрывы, сработало ПВО, а в ряде районов нарушено электроснабжение, водо- и теплоснабжение.
Представители областной и городской администраций подтвердили удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, включая попадание в многоэтажный жилой дом и пожар на складах логистической компании в одном из населенных пунктов области.
Напоминаем, что 30 декабря, Черноморский порт подвергся второй за день атаке российских оккупантов, в результате чего загорелся резервуар с маслом. Как сообщают в Администрации морских портов Украины, пострадавших нет, на месте работают все экстренные службы, продолжается ликвидация пожара и устранение последствий обстрела.
Отметим, что в украинских водах российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками гражданские суда, под обстрел попали иностранные корабли Emmakris III и Captain Karam. По данным Военно-морских сил ВСУ, судно Captain Karam заходило в порт для загрузки пшеницы, в результате атаки есть раненые среди гражданских лиц.