У Києві пролунала серія вибухів на тлі атаки балістики

Повідомляється, що крім загрози від ударних безпілотників, жителі столиці повідомляють про вибухи після оголошення про загрозу про застосування балістики.

О 01:59 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з боку півночі, а вже о 02:00 було зафіксовано ціль у бік Києва.

О 02:02 голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив жителів про атаку на столицю. Чиновник попросив киян не залишати укриття.

О 02:17 Повітряні сили ЗСУ продовжили інформувати про обстріл Києва балістикою.

Пізніше, о 02:21 Тимур Ткаченко повідомив, що в Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову, а на іншій локації горять автомобілі.

Уже о 02:28 київський мер Віталій Кличко оголосив у своєму Telegram-каналі про одного постраждалого в Дніпровському районі Києва. Бригада швидкої допомоги, за твердженням Кличка, виїхала на місце, також є ще виклики медиків.

Атака на столицю триває, і Повітряні сили продовжують інформувати жителів Києва про балістичні цілі. Очевидці повідомляють про вибухи.

