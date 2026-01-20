UA

НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві пролунала серія вибухів на тлі атаки балістики

Фото: ДСНС (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 20 січня Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста. Повідомляється, що під ударом перебуває Київ та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ в мережі Telegram.

Повідомляється, що крім загрози від ударних безпілотників, жителі столиці повідомляють про вибухи після оголошення про загрозу про застосування балістики.

О 01:59 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з боку півночі, а вже о 02:00 було зафіксовано ціль у бік Києва.

О 02:02 голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив жителів про атаку на столицю. Чиновник попросив киян не залишати укриття.

О 02:17 Повітряні сили ЗСУ продовжили інформувати про обстріл Києва балістикою.

Пізніше, о 02:21 Тимур Ткаченко повідомив, що в Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову, а на іншій локації горять автомобілі.

Уже о 02:28 київський мер Віталій Кличко оголосив у своєму Telegram-каналі про одного постраждалого в Дніпровському районі Києва. Бригада швидкої допомоги, за твердженням Кличка, виїхала на місце, також є ще виклики медиків.

Атака на столицю триває, і Повітряні сили продовжують інформувати жителів Києва про балістичні цілі. Очевидці повідомляють про вибухи.

Новина доповнюється...

 

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 січня попередив про підготовку російськими окупантами нового масованого удару, закликавши громадян і владу всіх областей бути уважними до повітряних тривог і забезпечувати оперативну готовність для захисту населення.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський ще 16 січня повідомляв, що українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до нових масованих ударів по країні, і звертався до міжнародних партнерів із проханням посилити захист, включно з постачанням нових ракет для систем протиповітряної оборони.

