Росія підготувалася до масованого удару: Зеленський звернувся до українців

Російські окупанти вже підготувалися до нового масованого удару. Українцям необхідно звертати увагу на всі повітряні тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"У ці дні потрібно бути й далі дуже уважними. Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує моменту, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги. І в кожній області має бути готовність максимально оперативно відреагувати і підтримати людей", - наголосив глава української держави.

Новий масований удар

Нагадаємо, ще 16 січня президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Росія готується до нових масованих ударів по Україні.

За його словами, інформацію про підготовку РФ до масованого обстрілу отримала українська розвідка.

При цьому 18 січня глава української держави звернувся до партнерів і заявив, що Україні потрібно більше захисту. Насамперед це стосується нових ракет для систем протиповітряної оборони.

Лише минулого тижня стало відомо, що Україна отримала від партнерів "серйозний пакет" ракет для систем протиповітряної оборони.

На той момент глава української держави заявляв, що для кількох систем ППО вже не було ракет.

Примітно, що Росія посилила удари по Україні на тлі різкого похолодання. Ворог хоче залишити українців без тепла і світла під час морозів. Остання така атака сталася в ніч на 13 січня. Тоді ворог, зокрема, вдарив по енергооб'єктах у Києві.