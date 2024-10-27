У Києві лунали вибухи під час тривоги через атаку "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері у неділю, 27 жовтня, росіяни знову запустили в напрямку України дрони типу "Шахед".

Спочатку тривога у Києві була оголошена о 21:24 вечора. О 21:45 оголосили відбій.

Вдруге тривогу в столиці оголосили о 22:24. На підступах до столиці працюють сили ППО.

Минулої ночі військові знешкодили на околицях Києва близько десятка БпЛА росіян.

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