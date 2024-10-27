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В Киеве раздаются взрывы во время тревоги из-за атаки "Шахедов"

Фото: в Киеве слышны взрывы из-за работы сил ПВО (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве раздаются мощные взрывы во время воздушной тревоги из-за атаки ударных дронов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

В отдельных районах города был слышен мощный взрыв.

Напомним, вечером в воскресенье, 27 октября, россияне снова запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед".

Сначала тревога в Киеве была объявлена в 21:24 вечера. В 21:45 объявили отбой.

Второй раз тревогу в столице объявили в 22:24. На подступах к столице работают силы ПВО.

Прошлой ночью военные обезвредили в окрестностях Киева около десятка БпЛА россиян.

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