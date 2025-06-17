Киев атакуют большие группы "Шахедов": в одном из районов города "прилет"

В украинской столице в ночь на 17 июня прогремели взрывы. В одном из районов Киеве зафиксировано падение вражеского "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

По словам начальника Киевской городской военной администрации, падение "Шахеда" зафиксировано в Соломенском районе.

"Без дальнейшего возгорания", - добавил Ткаченко.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице противовоздушная оборона также работает и на Оболони.

Мэр призвал горожан находиться в укрытиях.

Обновлено в 00:35.

Мэр Киева рассказал, что в Соломенский район столицы после взрывов вызвали бригаду скорой помощи.

"Бригада на месте. Спасатели тоже направляются. Вражеские БПЛА еще заходят на город с севера. Оставайтесь в укрытиях!", - добавил Кличко.

Обновлено 00:49

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написал, что в Соломенском районе уже пятеро пострадавших из-за удара россиян.

Обновлено 00:53

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Соломенском районе, по предварительной информации, есть разрушения на верхнем этаже жилого здания.

Обновлено 01:00

По словам Кличко, четырех пострадавших в Соломенском районе госпитализировали медики. При этом еще одному предоставили помощь на месте.

В то же время бригада "скорой" выехала на вызов в Оболонском районе.

Обновлено 01:04

Ткаченко написал, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на двух локациях.

При этом по одному адресу пожар.

Обновлено 01:10

По словам Кличко, в Святошинском районе уже девять пострадавших. Четырех госпитализировали. Еще пятерым предоставили помощь на месте.