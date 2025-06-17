ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киев атакуют большие группы "Шахедов": в одном из районов города "прилет"

Киев, Вторник 17 июня 2025 00:30
UA EN RU
Киев атакуют большие группы "Шахедов": в одном из районов города "прилет" Иллюстративное фото: в Киеве раздаются звуки взрывов (facebook.com/DSNSPoltava)
Автор: Карина Левицкая, Иван Носальский

В украинской столице в ночь на 17 июня прогремели взрывы. В одном из районов Киеве зафиксировано падение вражеского "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

По словам начальника Киевской городской военной администрации, падение "Шахеда" зафиксировано в Соломенском районе.

"Без дальнейшего возгорания", - добавил Ткаченко.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице противовоздушная оборона также работает и на Оболони.

Мэр призвал горожан находиться в укрытиях.

Обновлено в 00:35.

Мэр Киева рассказал, что в Соломенский район столицы после взрывов вызвали бригаду скорой помощи.

"Бригада на месте. Спасатели тоже направляются. Вражеские БПЛА еще заходят на город с севера. Оставайтесь в укрытиях!", - добавил Кличко.

Обновлено 00:49

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написал, что в Соломенском районе уже пятеро пострадавших из-за удара россиян.

Обновлено 00:53

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Соломенском районе, по предварительной информации, есть разрушения на верхнем этаже жилого здания.

Обновлено 01:00

По словам Кличко, четырех пострадавших в Соломенском районе госпитализировали медики. При этом еще одному предоставили помощь на месте.

В то же время бригада "скорой" выехала на вызов в Оболонском районе.

Обновлено 01:04

Ткаченко написал, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на двух локациях.

При этом по одному адресу пожар.

Обновлено 01:10

По словам Кличко, в Святошинском районе уже девять пострадавших. Четырех госпитализировали. Еще пятерым предоставили помощь на месте.

Атака на Украину

Заметим, что тревога в городе была объявлена еще вечером 16 июня. Кроме Киева воздушную тревогу также было объявлено и ряде областей Украины.

Известно, что российские войска запустили по стране ударные дроны.

Подробнее об угрозе, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что в ночь на 16 июня российские захватчики запустили против Украины 138 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Силы ПВО обезвредили 125 беспилотников.

Было зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых - в 8 локациях.

В частности, в Киеве в результате атаки пострадали люди, повреждены частные дома и торговые павильоны. Обломки сбитых дронов упали в нескольких районах столицы.

А в Запорожье в результате обстрелов начался пожар на одном из местных предприятий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война России против Украины
Новости
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде