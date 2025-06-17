Киев атакуют большие группы "Шахедов": в одном из районов города "прилет"
В украинской столице в ночь на 17 июня прогремели взрывы. В одном из районов Киеве зафиксировано падение вражеского "Шахеда".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
По словам начальника Киевской городской военной администрации, падение "Шахеда" зафиксировано в Соломенском районе.
"Без дальнейшего возгорания", - добавил Ткаченко.
Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице противовоздушная оборона также работает и на Оболони.
Мэр призвал горожан находиться в укрытиях.
Обновлено в 00:35.
Мэр Киева рассказал, что в Соломенский район столицы после взрывов вызвали бригаду скорой помощи.
"Бригада на месте. Спасатели тоже направляются. Вражеские БПЛА еще заходят на город с севера. Оставайтесь в укрытиях!", - добавил Кличко.
Обновлено 00:49
Начальник КМВА Тимур Ткаченко написал, что в Соломенском районе уже пятеро пострадавших из-за удара россиян.
Обновлено 00:53
Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Соломенском районе, по предварительной информации, есть разрушения на верхнем этаже жилого здания.
Обновлено 01:00
По словам Кличко, четырех пострадавших в Соломенском районе госпитализировали медики. При этом еще одному предоставили помощь на месте.
В то же время бригада "скорой" выехала на вызов в Оболонском районе.
Обновлено 01:04
Ткаченко написал, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на двух локациях.
При этом по одному адресу пожар.
Обновлено 01:10
По словам Кличко, в Святошинском районе уже девять пострадавших. Четырех госпитализировали. Еще пятерым предоставили помощь на месте.
Атака на Украину
Заметим, что тревога в городе была объявлена еще вечером 16 июня. Кроме Киева воздушную тревогу также было объявлено и ряде областей Украины.
Известно, что российские войска запустили по стране ударные дроны.
Подробнее об угрозе, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что в ночь на 16 июня российские захватчики запустили против Украины 138 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Силы ПВО обезвредили 125 беспилотников.
Было зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых - в 8 локациях.
В частности, в Киеве в результате атаки пострадали люди, повреждены частные дома и торговые павильоны. Обломки сбитых дронов упали в нескольких районах столицы.
А в Запорожье в результате обстрелов начался пожар на одном из местных предприятий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.