У Києві лунають вибухи через атаку російських дронів

03:51 12.05.2026 Вт
2 хв
Групи дронів летять одночасно на Київ, Чернігівщину, Дніпропетровщину та інші регіони
aimg Катерина Коваль
Фото: про наслідки атаки буде відомо пізніше (Getty Images)

Вночі 12 травня Росія завдала масованого удару дронами по Україні. У Києві оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працює ППО. Одночасно групи ворожих БПЛА рухаються в напрямку кількох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Ситуація в Києві

КМВА закликала мешканців негайно спуститися до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Загроза з повітря зберігається, у місті лунають вибухи. Група БПЛА рухається на столицю зі сходу.

Куди летять дрони

Повітряні сили фіксують одночасно кілька груп ворожих безпілотників у різних напрямках. Групи дронів рухаються на Сумщину і далі на Чернігівщину, на Київщину в напрямку Броварів і Борисполя, на північ Херсонщини і схід Миколаївщини, а також з Донеччини і півдня Харківщини в бік Дніпропетровщини.

Велика кількість БПЛА зафіксована на Чернігівщині - курсом на захід.

Оновлено о 3:55

Очільник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі на дах 20-поверхового житлового будинку впали уламки дрона.

Перед 9 травня Росія заявила про перемир’я на два дні, однак порушила його, хоча Україна пропонувала режим тиші з 6 травня. Зрештою за посередництва Дональда Трампа вдалося домовитися про триденне припинення вогню (9-11 травня) та обмін полоненими 1000 на 1000.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що, попри паузу в масованих атаках, якщо Росія повернеться до повноформатних обстрілів, Україна відповість дзеркально. Водночас українська сторона погодилася не цілити по Червоній площі в Москві під час параду, щоб не зривати домовленості.

