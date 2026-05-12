В Киеве раздаются взрывы из-за атаки российских дронов

Ночью 12 мая Россия нанесла массированный удар дронами по Украине. В Киеве объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы, работает ПВО. Одновременно группы вражеских БПЛА движутся в направлении нескольких областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и сообщение Воздушных сил ВСУ.
Ситуация в Киеве
КГВА призвала жителей немедленно спуститься в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
Угроза с воздуха сохраняется, в городе раздаются взрывы. Группа БПЛА движется на столицу с востока.
Куда летят дроны
Воздушные силы фиксируют одновременно несколько групп вражеских беспилотников в разных направлениях. Группы дронов движутся на Сумщину и далее на Черниговщину, на Киевщину в направлении Броваров и Борисполя, на север Херсонщины и восток Николаевщины, а также из Донецкой области и юга Харьковщины в сторону Днепропетровщины.
Большое количество БПЛА зафиксировано на Черниговщине - курсом на запад.
Обновлено в 3:55
Глава Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Оболонском районе на крышу 20-этажного жилого дома упали обломки дрона.
Перед 9 мая Россия заявила о перемирии на два дня, однако нарушила его, хотя Украина предлагала режим тишины с 6 мая. В конце концов при посредничестве Дональда Трампа удалось договориться о трехдневном прекращении огня (9-11 мая) и обмене пленными 1000 на 1000.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на паузу в массированных атаках, если Россия вернется к полноформатным обстрелам,Украина ответит зеркально. В то же время украинская сторона согласилась не целиться по Красной площади в Москве во время парада, чтобы не срывать договоренности.