В Киеве раздаются взрывы из-за атаки российских дронов

Ситуация в Киеве

КГВА призвала жителей немедленно спуститься в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Угроза с воздуха сохраняется, в городе раздаются взрывы. Группа БПЛА движется на столицу с востока.

Куда летят дроны

Воздушные силы фиксируют одновременно несколько групп вражеских беспилотников в разных направлениях. Группы дронов движутся на Сумщину и далее на Черниговщину, на Киевщину в направлении Броваров и Борисполя, на север Херсонщины и восток Николаевщины, а также из Донецкой области и юга Харьковщины в сторону Днепропетровщины.

Большое количество БПЛА зафиксировано на Черниговщине - курсом на запад.

Обновлено в 3:55

Глава Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Оболонском районе на крышу 20-этажного жилого дома упали обломки дрона.