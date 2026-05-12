У Києві лунають вибухи через атаку російських дронів

Вночі 12 травня Росія завдала масованого удару дронами по Україні. У Києві оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працює ППО. Одночасно групи ворожих БПЛА рухаються в напрямку кількох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Ситуація в Києві

КМВА закликала мешканців негайно спуститися до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Загроза з повітря зберігається, у місті лунають вибухи. Група БПЛА рухається на столицю зі сходу.

Куди летять дрони

Повітряні сили фіксують одночасно кілька груп ворожих безпілотників у різних напрямках. Групи дронів рухаються на Сумщину і далі на Чернігівщину, на Київщину в напрямку Броварів і Борисполя, на північ Херсонщини і схід Миколаївщини, а також з Донеччини і півдня Харківщини в бік Дніпропетровщини.

Велика кількість БПЛА зафіксована на Чернігівщині - курсом на захід.

Оновлено о 3:55

Очільник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі на дах 20-поверхового житлового будинку впали уламки дрона.