Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве раздаются взрывы из-за атаки российских дронов

03:51 12.05.2026 Вт
2 мин
Группы дронов летят одновременно на Киев, Черниговскую, Днепропетровскую и другие регионы
aimg Екатерина Коваль
В Киеве раздаются взрывы из-за атаки российских дронов Фото: о последствиях атаки будет известно позже (Getty Images)
Ночью 12 мая Россия нанесла массированный удар дронами по Украине. В Киеве объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы, работает ПВО. Одновременно группы вражеских БПЛА движутся в направлении нескольких областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и сообщение Воздушных сил ВСУ.

Ситуация в Киеве

КГВА призвала жителей немедленно спуститься в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Угроза с воздуха сохраняется, в городе раздаются взрывы. Группа БПЛА движется на столицу с востока.

Куда летят дроны

Воздушные силы фиксируют одновременно несколько групп вражеских беспилотников в разных направлениях. Группы дронов движутся на Сумщину и далее на Черниговщину, на Киевщину в направлении Броваров и Борисполя, на север Херсонщины и восток Николаевщины, а также из Донецкой области и юга Харьковщины в сторону Днепропетровщины.

Большое количество БПЛА зафиксировано на Черниговщине - курсом на запад.

Обновлено в 3:55

Глава Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Оболонском районе на крышу 20-этажного жилого дома упали обломки дрона.

Перед 9 мая Россия заявила о перемирии на два дня, однако нарушила его, хотя Украина предлагала режим тишины с 6 мая. В конце концов при посредничестве Дональда Трампа удалось договориться о трехдневном прекращении огня (9-11 мая) и обмене пленными 1000 на 1000.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на паузу в массированных атаках, если Россия вернется к полноформатным обстрелам,Украина ответит зеркально. В то же время украинская сторона согласилась не целиться по Красной площади в Москве во время парада, чтобы не срывать договоренности.

