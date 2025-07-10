У Києві пролунали потужні вибухи, РФ ударила по місту балістикою

Масована повітряна атака на Київ

В ніч на 10 липня російські загарбники масовано атакують Київ ударними дронами типу "Шахед".

Перші вибухи через роботу по ворожих БпЛА пролунали в столиці близько 01:00.

Після невеликої перерви, близько 01:45 у столиці пролунали повторні вибухи.

За даними моніторингових каналів, до столиці наближаються близько 30 ворожих дронів.

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