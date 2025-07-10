У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи: в столиці працювала ППО
У Києві в ніч на 10 липня, пролунали вибухи. В столицю було чути роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і канал "Повітряних сил ЗСУ".
Приблизно о 01:03 в столиці огосили повітряну тривогу. Вже о 01:12 в місті було чути роботу ППО, після чого пролунав звук вибуху (ймовірно, був збитий ворожий дрон).
Напередодні військові інформували, що в Київській області фіксуються ворожі безпілотники. Зокрема, в області вже була робота ППО.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:23 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Волинській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що Київ останнім часом регулярно піддається обстрілам з боку РФ. Зокрема, минулої ночі в місті теж було чути вибухи на тлі атаки дронів. У столиці працювали сили ППО.
Також ми писали, що внаслідок атаки в ніч на 7 липня, у трьох районах фіксували наслідки. Зокрема, було пошкоджено фасад адмінбудівлі, газову трубу та трубу водопостачання, автомобілі й не тільки.
Детальніше про наслідки тієї атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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