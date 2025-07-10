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В Киеве прозвучали мощные взрывы, РФ ударила по городу баллистикой

Фото: российские террористы атакуют Киев баллистическими ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне атакуют город баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 02:28 военные сообщили о движении скоростной цели в направлении Киева с севера.

Через минуту Воздушные силы сообщили о еще одной скоростной цели в направлении столицы.

Через несколько минут в городе прогремела серия мощных взрывов.

Массированная воздушная атака на Киев

В ночь на 10 июля российские захватчики массированно атакуют Киев ударными дронами типа "Шахед".

Первые взрывы из-за работы по вражеским БпЛА прозвучали в столице около 01:00.

После небольшого перерыва, около 01:45 в столице прозвучали повторные взрывы.

По данным мониторинговых каналов, к столице приближаются около 30 вражеских дронов.

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