ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве прозвучали мощные взрывы, РФ ударила по городу баллистикой

Киев, Четверг 10 июля 2025 02:36
UA EN RU
В Киеве прозвучали мощные взрывы, РФ ударила по городу баллистикой Фото: российские террористы атакуют Киев баллистическими ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне атакуют город баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 02:28 военные сообщили о движении скоростной цели в направлении Киева с севера.

Через минуту Воздушные силы сообщили о еще одной скоростной цели в направлении столицы.

Через несколько минут в городе прогремела серия мощных взрывов.

Массированная воздушная атака на Киев

В ночь на 10 июля российские захватчики массированно атакуют Киев ударными дронами типа "Шахед".

Первые взрывы из-за работы по вражеским БпЛА прозвучали в столице около 01:00.

После небольшого перерыва, около 01:45 в столице прозвучали повторные взрывы.

По данным мониторинговых каналов, к столице приближаются около 30 вражеских дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Ракетная атака
Новости
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос