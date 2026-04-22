Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві лунали вибухи на тлі атаки дронів

17:47 22.04.2026 Ср
2 хв
Що стало причиною вибухів?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: люди у метро під час тривоги (Getty Images)

Сьогодні, 22 квітня, Київ перебував під атакою ворожих безпілотників. У столиці лунали вибухи, працювало ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської МВА Тимура Ткаченка та допис Повітряних сил ЗСУ.

"Над столицею ворожий БпЛА. Можлива робота ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", - наголосив він.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили рух ворожих безпілотників курсом на Київ.

Перед цим, у 17:18, у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 17:44 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські війська атакували Україну 215 ударними дронами з семи напрямків, близько 140 із них - "Шахеди". ППО ліквідувала 189 ворожих цілей

Під атакою були портова та транспортна інфраструктура, є жертви. Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Зазначимо, напередодні окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Тоді загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення. Ворог цинічно бив по житловій забудові дронами та артилерією.

В понеділок, 20 квітня, країна-агресорка вдень атакувала ударним безпілотником райвідділ поліції у Прилуках Чернігівської області. В результаті виникла пожежа, є постраждалий.

Крім того, в ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну 142 дронами, серед яких були й реактивні "Шахеди". Силам ППО вдалося знешкодити більшість безпілотників, проте є 28 влучань.

