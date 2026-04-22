У Києві лунали вибухи на тлі атаки дронів

"Над столицею ворожий БпЛА. Можлива робота ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", - наголосив він.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили рух ворожих безпілотників курсом на Київ.

Перед цим, у 17:18, у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 17:44 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські війська атакували Україну 215 ударними дронами з семи напрямків, близько 140 із них - "Шахеди". ППО ліквідувала 189 ворожих цілей

Під атакою були портова та транспортна інфраструктура, є жертви. Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Зазначимо, напередодні окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Тоді загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення. Ворог цинічно бив по житловій забудові дронами та артилерією.